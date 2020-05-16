أمن أسيوط ينجح في ضبط مزرعة لمخدر البانجو

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، قيام (مزارع – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية مسجلة") بالإتجار فى المواد المخدرة وزراعتها بداخل قطعة أرض زراعية ملكه.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وكذا المضبوطات التالية:قطعة أرض مساحتها (نصف قيراط) داخل أرض زراعية خاصته منزرعة بنبات البانجو المخدر وبها حوالى (400 شجرة تقريباً).

كمية من نبات البانجو المطبوخ وزنت (كيلو جرام).

كمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت (كيلو جرام).بندقية خرطوش وعدد (10) طلقات لذات العيار.بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.