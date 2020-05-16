حبس سائق أتوبيس رحلات بالسويس.. حاول تهريب ربع طن مخدرات

قررت نيابة السويس حبس سائق أتوبيس رحلات، 15 يوما على ذمة التحقيقات في محاولة تهريب ربع طن من المواد المخدرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.

كانت قد توافرت معلومات من المصادر السرية لضباط منطقة السويس وجنوب سيناء لمكافحة المخدرات باعتزام سائق أتوبيس "رحلات شرقية"، بتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادما من جنوب سيناء.

فور التأكد من المعلومات تم إعداد الأكمنة بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، وبتفتيش الأتوبيس عثر على مخزن سري وبداخله ربع طن من مخدر الحشيش عبارة عن 2220 طربة، و20 كيلو من مخدر الأفيون.

بمواجهة السائق بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.