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محمود مسلم

250 شجرة قنب.. سقوط تاجر كيف حول حديقة منزله لمزرعة مخدرات بالفيوم

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الوطن
12:23 م | الجمعة 15 مايو 2020
المتهم

المتهم

ضبطت قوات الأمن شخصا في الفيوم لزراعته المخدرات داخل حديقة منزله وبحوزته 250 شجيرة قنب الهندي، وتحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم، اتجار أحد الأشخاص، عاطل، له معلومات جنائية في المواد المخدرة، وزراعتها بداخل حديقة منزله.

وضبط المتهم، وعثر في مسكنه على جوال بلاستيكي به 4 كيلوجرامات لنبات جاف أخضر اللون يشتبه في أن يكون نبات "القنب الهندي" المخدر، كما عثور على 250 شجرة مزروعة يشتبه أن تكون لنبات القنب الهندي المخد، داخل حديقة المنزل على مساحة قيراط، واعترف بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وملكيته للمزروعات، وتحرر محضر بالواقعة.

 