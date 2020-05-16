محافظ أسيوط: تفعيل لجان المعاينات لتسعير الأراضي ضمن منظومة التقنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية تفعيل المتابعات والمعاينات على الطبيعة، لمراجعة تسعير الأراضي ضمن منظومة التقنين واسترداد حق الشعب، للوصول إلى سعر عادل للمواطن والدولة، مشددا على الإسراع فى منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظاً على أملاك الدولة.

كما وجه المجافظ، بتفعيل لجنة مراجعة أسعار الأراضى والتي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات، للوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة على السواء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين، مؤكدا على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، بعض المعاينات على الطبيعة للأراضى وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها حيث تم معاينة الأراضى بمناطق بقرى مركز القوصية، بمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركز، وممثلى الضرائب العقارية بكل مركز، ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة، مؤكداً على استمرار ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (18 لسنة 2017)، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم (144 لسنة 2017).