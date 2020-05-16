مرتبات تصل لـ5000 جنيه.. وظائف خالية لكل المؤهلات.. خبرة وبدون

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك، تفاصيل بنك توظيف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 24 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2300 جنيها حتى 5 آلاف جنيه.

تفاصيل الوظائف

شركة دواجن تطلب للتعيين الآتي

مسؤول تراخيص سيارات للعمل في أكتوبر والجيزة.

متطلبات الوظيفة:

- متابعة إرسال السيارات التابعة لجميع مواقع الشركة للفحص الدوري واستلام الرخص.

- إعداد قاعدة بيانات كاملة لجميع سيارات الشركة وعمل خطة زمنية بتواريخ انتهاء التراخيص لتحديد مواعيد تجديدها.

- متابعة الحركة المستندية لعملية التراخيص لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص بأسرع وقت.

- الكشف على رخص السائقين للتأكد من صحتها وصلاحيتها.

- التعامل مع شركات التأجير التمويلي لاستخراج جواب إفادة لتجديد رخص السيارات المملوكة لشركات التأجير التمويلي.

الشروط:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور فقط.

- خبرة من 3 سنوات.

- أقصى حد للسن 38 عامًا.

- المرتب: 5500 جنيه.

- العمل 8 ساعات.

- يومين إجازة.

- توفير مواصلات وحوافز ربع سنوية ومكافآت سنوية.

مصنع للتعبئة والتغليف تطلب الوظائف الآتية

1. فني ميكانيكا صيانة (صيانة مكن وتركيبات): المتابعة في حال وجود أي أعطال بماكينات الإنتاج والتبريد والتسخين.

2. فني كهرباء كنترول: المتابعة في حال وجود أي بماكينات الإنتاج والتبريد والتسخين، ولديه مبادئ أولية في PLC.

3. فني إنتاج: متابعة ماكينة التبريد والتسخين لإنتاج البلاستيك، ومتابعة ماكينة التغليف والمعدنة، والمساعدة في إتمام عملية المقصات للمنتج على حسب المعايير المطلوبة.

مكان العمل: أكتوبر (المنطقة الصناعية الثالثة).

الشروط المشتركة:

- ثانوي تخصص كهرباء - دبلوم معهد فني.

- خبرة من سنة.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

المميزات والحقوق:

- المرتب: يبدأ من 2350 وحتى 3000 جنيه.

- العمل بورديات متغيرة 8 ساعات (صباحي - بعد الظهر - مسائي) ويومين إجازة.

- تأمينات طبية وتأمينات على الحياة.

- ساعات عمل إضافية إن وجدت.

- مواصلات.

شركة عالمية للبيع أونلاين تطلب للتعيين الآتي

1. مسؤول توصيل (مسؤول عن توصيل البضائع للعملاء والتحصيل ومعه السائق).

مكان العمل القطامية - العاشر من رمضان- أبو رواش.

- مؤهل عالٍ أو متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة أو دون خبرة.

- إجادة العمل على الإكسيل.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2600 جنيه.

- 9 ساعات عمل.

- يوم واحد إجازة.

- تأمينات طبية واجتماعية.

2. مساعد أمين مخزن (مسؤول عن تحضير وتغليف البضائع).

مكان العمل القطامية - العاشر من رمضان - أبو رواش.

- مؤهل عالٍ أو متوسط.

- ذكور فقط.

- إجادة العمل على الإكسيل.

- خبرة 6 شهور في نفس المجال.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2600 جنيه.

- 9 ساعات عمل.

- العقد مع شركة أوت سورس.

- يوم واحد إجازة الجمعة.

- تأمينات طبية واجتماعية.

شركة شهيرة للمطاعم تطلب للتعيين الآتي

متلقي طلبات كول سنتر للعمل بالمهندسين بالشروط الآتية:

-مؤهل عالِ خريجين.

-حد أقصى للسن 35 عامًا.

- ذكور فقط.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- المرتب: 2500 جنيه.

-عدد ساعات العمل 8 ساعات.

-تأمين طبي خاص واجتماعي وعلى الحياة.

شركة لتوزيع المنتجات الغذائية تطلب للتعيين الآتي

- مندوب مبيعات سائق للعمل في القاهرة والجيزة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة سنة كمندوب مبيعات بإحدى شركات الأغذية أو المشروبات أو المنظفات.

- رخصة مهنية أو خاصة.

- أقصى حد للسن 33 عامًا.

- المرتب: من 2500 جنيه إلى 3000 جنيه.

- مواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً.

- تامين صحي واجتماعي.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيسبوك.

وكانت سالي سعيد مسؤول وحدة "طوّر وغير" بإدارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة أوضحت لـ"الوطن"، إلى أنّ التقديم على الوظائف يتم "أون لاين" عن طريق استمارات إلكترونية أو عن طريق الهاتف المحمول، وتتم المقابلات مع راغبي العمل "أون لاين" أيضًا عن طريق برنامج Skype أو عن طريق الحضور إلى مقر الشركة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.