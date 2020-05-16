صور.. تطوير كورنيش مرسى مطروح في منطقة العوام

بدأت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح، تنفيذ أعمال تطوير كورنيش مدينة مرسى مطروح في منطقة العوام والتي تعد من أكثر الأماكن الجاذبة للسياحة، حيث تستقبل أعداد غفيرة من المصطافين خلال موسم الصيف.

وتابع ،اليوم، السبت اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح بالمنطقة المواجهة لمسجد العوام، والذي تشرف عليه مديرية الإسكان بمطروح، في إطار أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة مطروح استعدادا لموسم الصيف السياحي 2020.

ومن جانبه قال المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح، إن أعمال التطوير تتضمن إعادة رفع كفاءة منطقة الكورنيش بطول نحو 90 مترا مع الحفاظ على الشاطئ من التأكل بفعل أمواج البحر، لافتا إلى أن أعمال التطوير تنفذ من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وتحت إشراف مديرية الإسكان بمطروح وإحدى المكاتب الاستشارية الكبرى.