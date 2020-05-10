بالصور.. تطهير سوق مرسى مطروح الحضاري

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير سوق مطروح الحضارى فى إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد "المعداوي"، اليوم، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الثلاثة الثابتة شرقا وغربا وجنوبا من ناحية سيوة بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

وأضاف أننا مستمرين فى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا، ونشر ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا.

وأوضح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158.