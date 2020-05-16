محافظ الدقهلية عن تطوير منطقة الدراسات: "عايزين نخدم الناس"

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الأعمال الجارية لتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة، لمتابعة سير عمليات رفع كافة الإشغالات من الجزيرة الوسطى، في إطار تطوير ورصف وتوسعة الشارع.

رافق المحافظ، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد وائل الشربيني، مدير شرطة المرافق، والمهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق والمحاسب محمد البسيوني رئيس حي شرق، والمحاسب أحمد هلال رئيس مركز ومدينة طلخا.

وطالب المحافظ خلال جولته، أن يكون الشارع في أفضل صورة، قائلا: "عايزين الناس تشعر إننا جايين نخدمها مش نقضي وقت ونمشي"، موجها بتوفير كافة الإمكانيات المادية لإنهاء الأعمال الجارية بالشارع.

وقال المحافظ، إن هذا الشارع كان يعاني من وجود أكشاك تخطت 112 كشكا جميعها تم نقلها بالإضافة إلى وجود المواقف العشوائية، مضيفا "باحلم أن يكون هذا الشارع مثل صلاح سالم بالقاهرة يسير في الاتجاهين ورصيف في المنتصف، وتختفي منه الأكشاك والمواقف العشوائية، وتكون الحركة به مثل باقي الشوارع بالمحافظة، والسكان يقدروا يذهبوا لأعمالهم بكل سهولة ويسر".

ووجه المحافظ، مسئولي الشركة المنفذة لأعمال الرصف بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، ووجه لرئيس حي شرق بالاستعانة بكافة أدوات الدعم من المراكز والمدن إذا لزم الأمر لإنهاء الأعمال بالشارع.

وتوجه محافظ الدقهلية بعدها إلى "ممشى كورنيش المنصورية" أمام مساكن الميناء، ووجه رئيس حي شرق بزيادة عدد مداخل الممشى، مؤكدا على ضرورة الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري.

وأكد "مختار"، على ضرورة تطهير ترعية المنصورية حتى تظهر بالمظهر اللائق أمام المواطنين.