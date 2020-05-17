7 فوائد للسخان الشمسي.. آمن وصديق للبيئة ولا يحتاج للصيانة
كتب:
سلامة عامر
07:01 ص | الأحد 17 مايو 2020
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 7 فوائد السخان الشمسي، موضحة أنَّ قرب مصر من خط الاستواء جعلها تتمتع بعدد ساعات شمسية كبيرة تتراوح بين 3 آلاف و500 إلى 4 آلاف ساعة شمسية في السنة.
وتتضمن فوائد السخان الشمسي ما يلي:
– الخدمة الطويلة دون متاعب.
فالسخان الشمسي يعيش طويلا (15 - 20 سنة)، ولا يحتاج إلى صيانة سوى تنظيف سطح المجمع الشمسي من الأتربة مرة كل 3 أسابيع.
– الأمان التام من أخطار الغاز أو الكهرباء.
– التوفير: فالسخان الشمسي لا يحتاج لأي نوع من الوقود.
– يتمّ تركيب السخان أعلى السطح فيوفر بذلك المساحة التي سوف يشغلها السخان العادي أو أنبوبة البوتاجاز داخل المنزل.
– السخان الشمسي غير ملوث للبيئة.
– يحتفظ السخان الشمسي بالمياه الساخنة في سخان من الصاج المجلفن المغطى بطبقة من الأيوكسي مانعة للصدأ ومعزول حرارياً بكفاءة تخزين تصل إلى 95%.
– يعطي السخان الشمسي مياه ساخنة يومياً بمعدل يساوي حجم الخزان وبدرجة حرارة تتراوح بين °55 م- °60 م والتي يمكن مزجها بمثلها من المياه الباردة لتحصل على مياه ساخنة تعادل ضعف حجم الخزان عند درجة حرارة °40 م.