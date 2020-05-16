"تعليمية بنها" تتسلم 90 ألف بحث

تابع عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، تسليم المشروعات البحثية بمدارس الشهيد عادل أوسنة الابتدائية ومدرسة كفر بطا الإعدادية بكفر بطا.
وأشار فتح الباب إلى أن المدارس تلقت حتى اليوم السبت 90 ألفا و110 أبحاث، من تلاميذ الصف الثالث الابتدائي والأول الثانوي والأول الإعدادي والمهني والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والمهني التعليم الخاص دولي ولغات.
وقال إنه سيتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقيا لمن لم يستطع تسليم البحث إليكترونيا، من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالإدارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية الرئيسية.