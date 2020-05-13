مدير تعليم بنها: استلمنا 45361 بحثا على مستوى المراحل التعليمية
فتح الباب: سيتم التواصل مع المتخلفين عن تقديم الأبحاث لمساعدتهم
كتب:
حسن صالح
12:33 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
تفقد عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليميه، اليوم الثلاثاء، تسليم المشروعات البحثية بمدارس "اتريب الجديدة وأنس بن مالك للتعليم الأساسي" التابعين لإداراة بنها، مشددا على تنفيذ تعليمات الوزارة في عملية الاستلام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تطبيقا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وأوضح "فتح الباب"، أن المدارس تلقت اليوم 45 ألفا و361 بحثا، من تلاميذ الصف الثالث الابتدائي والأول الثانوي والإعدادي والمهني والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والمهني التعليم الخاص دولي ولغات.
وقال "فتح الباب"، اإنه سيتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقي لمن يتعذر عليه رفع البحث إلكترونيا، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالإدارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية الرئيسية مع توفير جميع التيسيرات لمختلف الحالات.
أوضح "فتح الباب"، أنه لا تفضيل ولا تمييز بين من يقدم البحث على المنصة أو إلى المدرسة، فالكل سواء، مطمئنا الأهالي بعدم القلق والاطمئنان الكامل طالما تم تسليم البحث سواء إلكترونيا أو ورقيا، مؤكدا على أنه سيتم التواصل مع المتخلفين عن تقديم الأبحاث لمساعدتهم في إنجاز ذلك.
شدد "فتح الباب"، على لجان الاستلام، بأن يقوموا بتوعية أولياء الأمور والإجابة عن كافة استفسارتهم، قائلا إن الأمر بسيط وسهل جدا ولا يستدعي القلق، لأن الوزارة أتاحت التسليم الورقي، سواء مكتوبا "ورد" أو بخط اليد تيسيرا على أولياء الأمور ولعدم السماح باستغلالهم من قبل السيبرات وأصحاب النفوس الضعيفة.