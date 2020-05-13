مدير تعليم بنها: استلمنا 45361 بحثا على مستوى المراحل التعليمية

تفقد عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليميه، اليوم الثلاثاء، تسليم المشروعات البحثية بمدارس "اتريب الجديدة وأنس بن مالك للتعليم الأساسي" التابعين لإداراة بنها، مشددا على تنفيذ تعليمات الوزارة في عملية الاستلام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تطبيقا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضح "فتح الباب"، أن المدارس تلقت اليوم 45 ألفا و361 بحثا، من تلاميذ الصف الثالث الابتدائي والأول الثانوي والإعدادي والمهني والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والمهني التعليم الخاص دولي ولغات.

وقال "فتح الباب"، اإنه سيتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقي لمن يتعذر عليه رفع البحث إلكترونيا، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالإدارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية الرئيسية مع توفير جميع التيسيرات لمختلف الحالات.

أوضح "فتح الباب"، أنه لا تفضيل ولا تمييز بين من يقدم البحث على المنصة أو إلى المدرسة، فالكل سواء، مطمئنا الأهالي بعدم القلق والاطمئنان الكامل طالما تم تسليم البحث سواء إلكترونيا أو ورقيا، مؤكدا على أنه سيتم التواصل مع المتخلفين عن تقديم الأبحاث لمساعدتهم في إنجاز ذلك.

شدد "فتح الباب"، على لجان الاستلام، بأن يقوموا بتوعية أولياء الأمور والإجابة عن كافة استفسارتهم، قائلا إن الأمر بسيط وسهل جدا ولا يستدعي القلق، لأن الوزارة أتاحت التسليم الورقي، سواء مكتوبا "ورد" أو بخط اليد تيسيرا على أولياء الأمور ولعدم السماح باستغلالهم من قبل السيبرات وأصحاب النفوس الضعيفة.