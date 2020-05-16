ارتفاع التضخم في السودان إلى 98.81%

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمئة في أبريل، من 81.64 بالمئة في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود.

وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وعرض وزير المالية السوداني، يوم الخميس، نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويعاني السودان، منذ انفصال الجنوب عام 2011، أزمة اقتصادية تمثلت في فقدان آبار النفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، والتي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى مطلع العام 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز، ما أدى لقيام ثورة شعبية أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، وتولي سلطات انتقالية إدارة البلاد.