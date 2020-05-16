القبض على أشهر تاجرة مخدرات في بنها أثناء توزيعها الحشيش داخل منزلها

تمكنت أجهزة مباحث القليوبية، من القبض على أشهر تاجرة مخدرات في مدينة بنها، حيث تم ضبطها أثناء قيامها بتوزيع مخدر الحشيش داخل منزلها، والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي، مفتش المباحث، تفيد قيام ربة منزل، بترويج الحشيش واتخاذها من منزلها وكرا لممارسة نشاطها.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، من القبض على المتهمة وتدعى "ا. م."، 35 عاما، ربة منزل، وبحوزتها كمية من الحشيش و3 أسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وعلى صعيد آخر، تمكن المقدم اسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، من القبض على كل من "ح. ع. س." 36 عاما، و" س. ع. س."، 42 عاما،عاطلان، وبحوزتهما بندقية آلية بخزينتها 20 طلقة، وفرد خرطوش وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 300 جرام، وكمية من مخدر الاستروكس، و20 قرص مخدر، وميزان حساس ومبلغ مالي.

وفي منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد شديد، رئيس مباحث القسم، من القبض على "م. ى. ا."، 37 عاما، عاطل، و"ع. ح. ع."، 23 عاما، سائق، أثناء استقلالهما "توك توك" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما 200 جرام من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالي، وأحيل جميع المتهمين للنيابة التي تولت التحقيقات.