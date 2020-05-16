مصرع شخص وإصابة 3 بحادث سير لموكب وزير الداخلية العراقي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم، بأن موكب وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، تعرض لحادث سير خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين في شمالي العراق.

وقال المصدر، إن "أحد أفراد حماية الوزير توفي خلال الحادث وأصيب ثلاثة آخرين بجروح"، مبيناً أن "إحدى سيارات موكب الغانمي انقلبت بين منطقتي عوينات والعوجة في محافظة صلاح الدين"، وفقا لما نشره موثع "روسيا اليوم".

يذكر أن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، وصل صباح اليوم، إلى محافظة صلاح الدين لتفقد الأوضاع الأمنية فيها في ظل وجود تحركات لتنظيم "داعش" في تلك المنطقة.