الأعلى للإعلام يرصد 7 ملاحظات على "سلطانة المعز" في الأسبوع الثاني

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال المعروضة في شهر رمضان، 7 ملاحظات على مسلسل "سلطانة المعز"، وذلك في الأسبوع الثاني، منها تضمنت مشاهد تدخين، ومشهدين تضمنا ألفاظا سوقية ثم مشهد شرب خمر.

ورصدت اللجنة نماذج من الملاحظات في مؤشرات التحليل الإحصائي للأسبوع الثاني شملت ألفاظا متدنية مثل "مش حارق قلبي غير العرر، بدعي على جو الواطي، طلعي تليفونك وكلمي النسوان والرجالة"، كما تم رصد مشاهد تدخين وشرب خمر.

وقد رصد التقرير الإحصائي للجنة الشاشات فى رمضان، 366 ملاحظة على 25 مسلسلًا، عُرضت خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، بواقع 219 ملاحظة فى الأسبوع الأول، و147 ملاحظة في الأسبوع الثاني، تشمل 4 مخالفات.

وأشار التقرير، إلى انخفاض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة فى الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 28 في الأسبوع الثاني.

ووفقًا لما ورد بالتقرير من رصد للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، تبين وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلًا، وشملت الملاحظات ألفاظًا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر، ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية، ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، تليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، وجاءت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

وأوضح التقرير، أن المسلسلات خلت في الأسبوع الثاني من أية مشاهد تخالف معايير تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف.