برلماني تركي: أردوغان يتبع نهجا معاديا لأبسط معايير الديمقراطية

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أنجين كوج، إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، يتبع سياسات استبدادية ونهجا معاديا لأبسط معايير الديمقراطية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضح كوج، في برنامج صباحي على قناة هالك التلفزيونية التركية، أن سياسات الاستفزاز والتصعيد التي ينتهجها أردوغان تشجع أجهزة الدولة واتباعه الذين باتوا يهددون ويتوعدون الجميع.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى قرار وزير داخلية النظام التركي إقالة ستة من رؤساء البلديات عن حزب الشعوب الديمقراطي من مناصبهم.

وحذر كوج، من الحملة التي يقوم بها الإعلام التابع لأردوغان ضد المعارضين له، مشيرا إلى ظاهرة خطيرة تشهدها تركيا بظهور اتباع أردوغان على شاشات التلفزيون وفي شبكات التواصل الاجتماعي وهم يهددون ويتوعدون بقتل أعداد كبيرة من معارضيه وإعدادهم جداول خاصة بأسماء الذين سيتم تصفيتهم ومنهم سياسيون وصحفيون ومثقفون وفنانون.

وكانت زعيمة “الحزب الجيد” التركي مارال أكشانار أكدت أمس الجمعة، أن أردوغان قضى على الديمقراطية ودمر الاقتصاد في تركيا بعد سيطرته على جميع مؤسسات الدولة مشيرة إلى "الاخطاء التي ارتكبها أردوغان على صعيد السياستين الداخلية والخارجية وبشكل خاص في سوريا".

استطلاع: حزب العدالة والتنمية خسر نحو 25 % من مؤيديه

وكششف استطلاع للرأي حول شعبية الأحزاب السياسية في تركيا أن نحو 25% من المصوتين سابقاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم باتوا غير مؤيدين له ولسياساته منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2018.

وذكرت صحيفة زمان التركية، أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "ماك" للدراسات المجتمعية أشارت إلى أن الدعم الذي يحصل عليه حزب العدالة والتنمية تراجع إلى 32% فقط، فيما أعرب معظم المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم عن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها سلطات النظام التركي لمواجهة فيروس كورونا حيث أيدها نحو 36% فقط.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لاستطلاع الرأي محمد علي كولات إن "نسبة غير المستقرين على رأي سياسي في استطلاعات الرأي الأخيرة بلغت 12.9 بالمئة".

وأضاف كولات، أن 10% من هؤلاء كانوا من بين الداعمين لحزب العدالة والتنمية في وقت سابق” لافتاً إلى أن العديد من المستقيلين من عضوية حزب العدالة والتنمية انتقلوا إلى صفوف أحزاب أخرى مثل الخير والمستقبل والديمقراطية والتقدم.