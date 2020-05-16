الصحة الإيرانية تعلن السماح بنشاط نوادي الرياضات الفردية

أعلن وزير الصحة الإيراني، في رسالة إلى وزير الرياضة والشباب، أن نشاطات النوادي الرياضية الفردية وغير الجماعية والتي لا تتضمن تقاربا كثيرا بين الافراد، مسموحة في جميع المدن مع مراعاة التعليمات الصحية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، و35 حالة وفاة جديدة، وهو أقل معدل وفيات منذ شهرين.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أنه جرى تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 118392 شخصا، منهم 2716 في حالة صحية حرجة، كما سجلت 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6937 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".