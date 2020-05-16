قيادي فلسطيني: الأجزاء التي تريد إسرائيل ضمها من الضفة غنية بالخيرات

قال الدكتور محمد أبوسمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني وعضو المجلس الوطني: "نتوقع قيام حكومة تحالف اليمين المتطرف في إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة الأغوار الشمالية وشمال البحر الميت الواقعة على الحدود الفلسطينية الأردنية، وتبلغ مساحة هذه المناطق الفلسطينية قرابة 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي تم احتلالها مع قطاع غزة والقدس الشرقية عقب نكبة 5 يونيو 1967، وهي من أكثر مناطق الضفة خصوبةً ، وأهمها على المستوى الاستراتيجي".

وأضاف في حوار لـ"الوطن"، إنه بالإضافة إلى كون تلك المنطقة من أغنى مناطق الضفة المحتلة بالمياه والخيرات والثروات الطبيعية، ومن أكثر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أهميةً وخصوبةً، وتعتبر خزَّان مخزناً المياه العذبة بالضفة الغربية، وتمتلئ بالموارد الطبيعة، هي جزء رئيس وأساسي من أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة والتي وافق الكل الفلسطيني على إقامتها على كامل الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 1967.