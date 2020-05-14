فلسطين: 79 وفاة و1462 إصابة و682 حالة تعافٍ بين جالياتنا حول العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" المستجد بين الجاليات الفلسطينية في عديد الدول بلغ 79 وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1462 عقب تسجيل إصابات جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما بلغ عدد حالات التعافي 682 حالة.

وأضافت الوزارة -في تقريرها اليومي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس- إن فريق عملها المختص ومن خلال تواصله مع اللجنة الفنية لتطورات "كورونا"، أكد أن شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا دخلت بالفعل إلى أرض دولة فلسطين، وتم تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت متابعة الفريق لجميع التنسيقات اللازمة مع الأطراف ذات الصلة، لاستقبال التبرعات الطبية التي قدمتها شركة نافكو الإماراتية، والتي من المتوقع وصولها العاصمة الأردنية عمان الأحد المقبل 17 مايو، وذلك بالتواصل المستمر مع السفارة الأردنية رام الله وسفارة دولة فلسطين في عمان والشركاء المحليين.