حظك اليوم الأحد 17-5-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن رجل برج السرطان أنّه لا يدخل أي علاقة عاطفية إلا عندما يشعر بالثقة والأمان الكامل تّجاه الطرف الآخر.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة ويجعلك مميزا على كل المستويات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.