صور.. أمطار وبرق ورعد على مدينة أبورديس بجنوب سيناء

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إن المدينة تعرضت اليوم، لأمطار متوسطة نتج عنها سيل خفيف بقرية وادي فيران، مشيرا إلى أن السيل جرى في مجراه الطبيعي، ولم يسبب أي خسائر مادية أو بشرية.

وأكد رئيس المدينة، أن الأمطار توقفت، ولكن الغيوم تغطي سماء المدينة مع حدوث برق ورعد شديدين، لافتًا إلى أنه جرى نشر المعدات الثقيلة على طول الطرق الحيوية بالمدينة، لإزالة أي ترسبات قد يحدثها السيل.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على أنه جرى رفع حالة الطوارئ عقب سقوط أمطار وسيول على بعض مدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع المدن.

وأوضح المحافظ، أن جميع المدن قد جرى إعلامها رسميًا بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعاتها بسقوط أمطار وسيول خلال هذه الفترة، لاتخاذ اللازم وتطهير مخرات السيل، وجاهزية المعدات.

جدير بالذكر أن شهر مايو، هو بداية الموسم الثاني للسيول التي تضرب بعض مدن محافظة جنوب سيناء.