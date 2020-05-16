التضامن: "حياة كريمة" تستهدف تحسين معيشة الأسر في 270 قرية فقيرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دعم الدولة لا يقتصر على الدعم الغذائي ولكن الدولة تستثمر وتخصص من موازنتها العامة 18.5 مليار جنيه للدعم النقدي، إضافة إلى الدعم الغذائي وقرى حياة كريمة وما خصص لها.

وقدمت خلال كلمتها، التحية لـ 19 جمعية أهلية شركاء الوزارة في مبادرة "حياة كريمة"، موضحة أن المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطلع عام 2019 بهدف تخفيف حدة الفقر وتحسين معيشة الأسر الفقيرة في 270 قرية يبلغ الفقر فيها 70%.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة.