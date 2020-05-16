وزيرة التضامن: هدف صندوق تحيا مصر تنموي وليس فقط إحساني

قال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تحيا مصر بمثابة كيان نسعى من خلاله لتحقيق المعنى الأسمى لمفهوم الشراكة الملحة واللازمة بين أطراف الوطن وأطيافه، "الحمل أكبر من أن تحمله جهة واحدة، ولذلك ارتأينا أن يتم مد الجسور بين بعضنا البعض سواء الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمتطوعين".

وأضافت خلال كلمتها، أن صندوق تحيا مصر مضى قدما نحو تحقيق أهدافه بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة والقطاع الخاصة والمجتمع المدني لدعم تمويل مشروعات خدمية وصحية، مثل مشروع "مستورة" و"أطفال بلا مأوى" ومشروعات صحية وتنمية محلية و"قرى كريمة"، لافتة إلى أن صندوق تحيا مصر هدفه تنموي على مر تاريخه وليس فقط إحساني.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.