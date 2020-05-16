"التضامن": توزيع 3.6 مليون كرتونة غذائية منذ بداية أزمة كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن سمة الحكومة هي العمل سويا كوزارات، "بنكمل بعضنا البعض"، موضحة أن اليوم ستوزع 300 ألف كرتونة.

وأضافت خلال كلمتها، أن إجمالي الكراتين التي تم توزيعها مند بداية الأزمة ورصدتها الوزارة بلغ أكثر من 3.6 مليون كرتونة غدائية، إضافة إلى منظفات ومطهرات وأغدية وملابس للأيتام ووصلات المياه وتعقيم المباني وتوزيع أدوية للفقراء والمسنين منذ بداية أزمة كورونا.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.