التضامن: مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تستهدف 300 قرية بـ 16 محافظة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قافلة صندوق تحيا مصر بمبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تستهدف 300 قرية، هما الأكثر فقرا في 16 محافظة، وهي القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأضافت خلال كلمتها، أن منظمات المجتمع المدني لم تألو جهدا ليس فقط في مبادرة حياة كريمة ولكن في أزمات السيول أيضا وتداعيات أزمة كورونا، "المجتمع المدني يقف وقفة نفخر بها جميعا وننتظر منه المزيد".

وأكدت أن الوزارة تعمل وفق قواعد علمية وبيانات محددة ومدققة، مقدمة الشكر لهيئة الرقابة الإدارية في مساعدة الوزارة في تدقيق البيانات لضمان الشراكة وحسن استهداف القرى الفقيرة، لافتة إلى أن البيانات مصنفة بالمركز والقرية، موضحة أن هذا المنهج يجب أن نتبعه جميعا من الآن، وكذلك أهمية البيانات للدولة حتى نضمن حسن الاستهداف.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.