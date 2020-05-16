الرئيس الأمريكي يدرس إعادة تمويل منظمة الصحة العالمية بنسبة 10%

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينظر في إعادة تمويل منظمة الصحة العالمية بنسبة 10% مما كانت تقدمه الولايات المتحدة سابق، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال ترامب، إن هناك عدة مقترحات للتعامل مع منظمة الصحة العالمية ولا يوجد قرار نهائي بعد.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة قد لا تعود أبدا لتمويل منظمة الصحة العالمية بسبب الطريقة التي تدار بها الأمور بالمنظمة، بما في ذلك ما يتعلق بوباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأضاف بومبيو في تصريح، اليوم، أن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم ربما يتعين عليه التنحي قبل أن تعيد الولايات المتحدة مساهماتها المعلقة للمنظمة والبالغة نحو مليار دولار من الميزانية السنوية للمنظمة، المقدرة بحوالي 2.4 مليار دولار.

وقال الوزير الأمريكي، إن هذا قد يكون السبب في عدم عودة تمويل بلاده للمنظمة من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين، مضيفا: "نحن بحاجة لأن نكون أكثر جرأة على التغيير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بعد اتهامه لها بسلسلة من الأفعال تعاونت فيها مع الصين لتضليل العالم بشأن تفشي وباء كورونا في مدينة ووهان وأماكن أخرى في الصين.

وكانت الصين قد أكدت في يناير الماضي أن الوباء ليس معديا، وهو ما اعتبرته واشنطن "كذبة"، مع ذلك صادقت منظمة الصحة العالمية على ذلك الزعم أمام العالم، كما أن المنظمة أعلنت متأخرة في 23 يناير بأن ما أصبح فيما بعد مرض " كوفيد ـ 19 " لم يكن حالة طوارئ صحية عالمية.