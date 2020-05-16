مدارس كفر الشيخ تستقبل الأبحاث

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، استقبال المدارس للطلاب وأولياء أمورهم، لتسليم صفوف النقل والشهادة الإعدادية للأبحاث والتي جرى مد فترة استلامها إلى يوم الإثنين المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازاية ضد فيروس كورونا.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات تتابع الموقف أولاً بأول من خلال غرف العمليات المنعقدة بديوان المديرية والإدارات التعليمية الـ13، بالإضافة إلى العمل على تقديم كافة التيسيرات للطلاب في حال تلقي أية شكاوى أو مشكلات فنية.

وأثنت كشك، على التزام العاملين بالمدارس والطلاب وأولياء الأمور بالكمامات والقفازات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسلوب تسليم الأبحاث الكترونيا أو ورقيا.

وأشارت إلى أنها كلفت جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية الـ13، ومديري المراحل والموجهين بمتابعة جميع المدارس، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية، مشددة على تنفيذ تعليمات الوزارة بعدم ربط تسليم المشروعات البحثية بالمصروفات الدراسية، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة.