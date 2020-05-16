طلاب أولى ثانوي يؤدون اختبار الفيزياء إلكترونيا في كفر الشيخ

تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء إلكترونيًا لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي.

وأكدت كشك، أن 20 ألفا و435 طالبا وطالبه بالصف الأول الثانوي، أدوا اليوم السبت، امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة الفيزياء إلكترونيًا، مشيرة إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى، وبلغت نسبة الدخول على المنصه 100% .

وقالت وكيل الوزارة، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطلب بالدخول على منصة الاختبار من خلال التابلت أو أي جهاز متصل بالإنترنت.