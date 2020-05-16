بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية.. الهلال الأحمر يعقم محطة مصر

تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري تقريرا من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر، حول الجهود التي يقوم الهلال في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في دعم جهود متطوعي الهلال الأحمر، والتي كان أبرزها تعقيم الأماكن والمؤسسات الحيوية وأبرزها محطة مصر، والتي شارك في تعقيمها أكثر من 50 متطوعا يرتدون الملابس اللازمة لعملية التطهير والتعقيم، وتم تعقيم جميع الأرصفة وعربات القطارات والتي بلغت 312 عربة بخلاف بهو المحطة وجميع مكاتب الإدارية بإجمالي مساحة بلغت 6000م مربع.

وأوضح أن الهلال الأحمر وساويرس للتنمية تعاونا في توزيع 800 حقيبة نظافة شخصية إلى الأسر المتضررة في القرى تحت العزل المنزلي في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية، مؤكدا على استمرار الهلال الأحمر المصري في عمليات التعقيم والتطهير للأماكن الحيوية والتي يتردد عليها المواطنين بشكل مستمر علاوة على دور التربية والرعاية وكذلك دور المسنين.

وتابع أن المشاركة في حملات التوعية الصحية أثناء عملية تنظيم صفوف المستفيدين من صرف المعاشات في مكاتب البريد، وتقديم خدمات الدعم النفسي عبر الهاتف للمصابين في مستشفيات العزل، وكذلك الأفراد في القرى والبنايات التي تحت العزل المنزلي، إضافة إلى تصميم رسائل إعلامية عن التوعية والسلوكيات الصحيحة الصحية التي ينبغي اتباعها للحد من انتشار الوباء كلها جاءت لخدمة المواطن.

وفي سياق آخر من التدخلات فقد تم تقديم الخدمات الأساسية وتوفير الغذاء والدواء للأفراد المجتمع في 7 مناطق متضررة من تفشي الوباء وقيد العزل المنزلي.

ويستكمل الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية العمل الإنساني الذي يقدمه للمجتمع في ظل ازدياد أعداد المصابين وتفشي الوباء، والعمل على نشر الوعي الصحي والسلوكيات الصحيحة من أجل الحفاظ على أفراد المجتمع.