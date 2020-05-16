بعد قليل.. مطار سفنكس الدولي يستقبل 155 مصريا عائدين من أبوظبي

يستقبل مطار سفنكس رحلة طيران استثنائية سيرتهما شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدينة أبوظبي على متنهما 155‪ مصريا من العالقين في دولة الإمارات العربية، بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستجري سلطات مطار سفنكس الدولي، فحصًا طبيا على جميع ركاب الرحلتين القادمتين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي. واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن الأفواج السياحية من العودة بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.