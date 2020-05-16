مطار مرسى علم يستقبل 270 مصريا عائدين من الإمارات

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم السبت، رحلة استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من دبي، على متنها 270 مصريا، من العالقين في الإمارات منذ قرار تعليق الطيران بسبب كورونا.

ومن المقرر أن تجري سلطات مطار مرسى علم، الفحص الطبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.