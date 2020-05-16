82 ألف طن رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2907 طن يوريا، و10314 طن رمل، و3150 طن أسمنت، و4900 طن فوسفات، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14385 طن حديد بلت، و2269 طن خشب زان، و16195 طن ذرة. ‎

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 310 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وفراولة وقرع عسل وعنب)، وخضروات (بطاطا) وحاصلات زراعية (بصل وثوم)، يتم تصديرها إلى المغرب وألمانيا وإنجلترا وهولندا وسلوفنيا.

ووصل عدد الحاويات الواردة إلى 148 حاوية مكافئة، و1473 حاوية، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118812 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 81804 طنًا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2655 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين غادرت 1842 شاحنة، منها 670 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41743 من البضائع العامة.