أكثر من 125 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3495 طن يوريا و 4325 طن رمل و 6000 طن فوسفات و 3500 طن أسمنت كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15412 طن حديد بلت و 4634 طن كلوريد ايثيلين و 1901 طن خشب زان و 21000 طن ذرة . ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و يوسفى و خوخ و عنب ) وخضروات ( بطاطس و بروكلى و بطاطا و بقدونس و خضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و برسيم و بردقوش و فول سودانى ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات و الأردن و ألمانيا و انجلترا و هولندا واسبانيا و كرواتيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 267 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1178 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125010 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86469 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2682 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، في حين غادر 2797 شاحنة منها 1051 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 60923 من البضائع العامة .