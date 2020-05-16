آمنة نصير تروي قصة زواج "أم سلمة" بالرسول

تحدثت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر عضو مجلس النواب، عن أم المؤمنين السيدة أم سلمة، مشيرةً إلى أنها تربت في بيت مضياف، كله كرم وخير، وكانت طيبة النفس وحلوة الكلام وباسمة الوجه.

وأضافت نصير، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما انضمت إلى النبي، كان فيها طيف السيدة خديجة، وتذكر النبي بها، وكان يأوي إليها، ولم تكن تغضب، ولم تدخل في منافسة مع الضرائر، ولم تضع نفسها في موقف معادٍ لهم، وكانت كريمة مهابة".

وتابعت: "كانت جميلة ورصينة وحسنة السمعة وحسنة السيرة، يا ريت المرأة في مصر تخلي لغتها حلوة مع الناس وأهل البيت وشريك حياتها".

وأشارت إلى أنه عندما توفي زوجها أبو سلمة، تقدم لها أبو الصديق فشكرته ورفضت طلبه، وعندما أرسل لها النبي، تذكرت أنها تعاهدت مع زوجها بعدم الزواج إذا توفي، لكن الأخير قال لها في نفس الحديث "أتمنى أن تجدي من هو أفضل مني لكي تتزوجيه".

وأردفت: "قالت للرسول إنها امرأة معيلة وغيورة، فدعى الرسول أن يذهب عنها الغيرة، وقال لها إن ابنها عمر سيكون ولي أمرها، وبالفعل كان وكيلها في عقد القران".