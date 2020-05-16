هروب مسنة مصابة بفيروس كورونا من حميات شبين الكوم

أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، هروب سيدة مصابة بفيروس كورونا من داخل مستشفى حميات شبين الكوم، بعد معرفتها بإصابتها بالفيروس، وتجهيزها لنقلها إلى مستشفى العزل الصحي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السيدة المسنة عمرها 76 سنة، من أبناء قرية كفر الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مؤكدا أنها هربت من المستشفى اليوم، وتم تحرير محضر في قسم الشرطة لإعادتها.

وأوضح الدكتور حسين محمد مدير مستشفى حميات شبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السيدة شعرت بخوف وتوتر بعد معرفتها بأنها مصابة بفيروس كورونا، وقامت بالهروب من المستشفى، مؤكدًا أن قوات الشرطة ضبطتها في قريتها، وجاري نقلها للمستشفى مرة أخرى.