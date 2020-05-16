40 سريرا بمستشفى العربي الجديد في قويسنا لاستقبال مرضى كورونا

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، افتتاح مستشفى العربي الجديد في قويسنا جزئيا بسعة 40 سريرا لخدمة مصابي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتور ممدوح العربي رئيس مجلس إدارة مستشفى العربي بأبو رقبة، والدكتور سعيد محمد البربري مدير المستشفى والنائب محمود محي الدين عضو مجلس النواب.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه كان من المقرر إنهاء الأعمال بالمستشفى وافتتاحها في يوليو المقبل، لافتا إلى أن تداعيات فيروس كورونا حتمت إنهاء تجهيز جزء من المستشفى بسعة 40 سريرا لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، بدءا من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتى العزل.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح العربي ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية ومشاركة كافة أجهزة الدولة لعبور المرحلة الراهنة، مشيرا إلى تكثيف الأعمال لإمكانية استقبال الحالات خلال أيام.

وأضاف محافظ المنوفية أن مستشفيات العربي نموذج متكامل يحتذى به في جودة الخدمات والمستوى الطبي المقدم، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن المستشفى يعد صرحا طبيا جديدا ويمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، لافتا إلى أن المستشفى مقام على مساحة 2500م.