آمنة نصير: الصحابة عملوا "عصيان مدني" بسبب صلح الحديبية

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر عضو مجلس النواب، إن صلح الحديبية كان محنة، حيث تصور الصحابة أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أعطى الدنية للكفار، وأعطاهم ما لم يحلموا به.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق اعترضا عليها، واعتقدا أن النبي منح الكفار ما لا يستحقون، حتى لدرجة وجود حالة تمرد وعصيان مدني من قبل الصحابة".

وتابعت: "كان شيئًا كبيرًا على النبي حدوث هذا التمرد، فغضب وظهر عليه هذا الأمر وتحدثت إليه أم سلمة، فطلبت منه أن يخرج ويذبح وأن يحلق، ففعل بنصيحتها، وعندما بدأ يحلق ويتحلل من إحرامه، حتى بدأ الصحابة في الخروج من الاستكانة السابقة وجرى القضاء على هذه الفتنة الشيطانية، وهو دور المرأة الذكية والعاقلة حيث أنها صمام البيت".