الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية

أسقط الجيش الوطني الليبي، طائرة مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحذر سبعة مسؤولين ومديري منظمات أممية، من أن صحة وسلامة جميع سكان ليبيا باتت في خطر، في ضوء ما يشكله استمرار النزاع العسكري الليبي ووباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من تهديد كبير للحياة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجاء ذلك في بيان حمل توقيع مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.