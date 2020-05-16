أسامة الشيخ عن تخلي التليفزيون المصري عن التراث: مشتراش عشان يبيع

علق المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، على اتهامه بإهدار 20 مليون جنيه من ميزانية التلفزيون.

وقال الشيخ خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس"، إنه اتهم بهذا الأمر في عام 2011، حيث حوكم في قضيتين، وحصل على البراءة من محكمة النقض، مؤكدًا: "مجاملتش حد".

وحول تضحيته بالتلفزيون المصري مقابل العمل بشبكة ART، قال: "ده مش حقيقي، وكنت معار من التلفزيون المصري لمدة 17 سنة، ورحت اشتغلت عشان أنزل مصر، مش عشان آخد كام، وكانت من أهم التجارب المهنية في حياتي".

وحول بيع التراث الفني المصري، قال الشيخ: "ورثة القطاع الخاص باعوا التراث المصري من أفلام وأغاني وهذا حقهم والتلفزيون المصري مشتراش عشان الرؤية كانت محدودة ومكنش حد عنده الجرأة أو أخد باله إن المستقبل للقنوات المتخصصة المشفرة".