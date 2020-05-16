إعادة فتح مستشفى أسوان الجامعي بعد إغلاقه لإصابة 20 من طاقمه بكورونا

أعلن الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية، أن المستشفى بدأ اليوم فى استقبال الحالات المرضية بشكل طبيعى، عقب الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير لكافة أقسام المستشفى، بالتعاون بين جامعة أسوان والقوات المسلحة.

يأتى ذلك عقب قرار إغلاق المستشفى منذ أكثر من 10 أيام بعد ظهور أكثر من 20 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد من أفراد طاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وقال معبد، إنه تم توفير كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وأدوات التعقيم والتطهير الخاصة بكل طبيب داخل المستشفى وكافة الأجهزة المعاونة والعاملين داخل المستشفى، حرصا على سلامتهم وسلامة المترددين على المستشفى، ولفت إلى أن المستشفى بدأ من خلال أقسام الطوارئ والاستقبال في استقبال الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية المؤجلة منذ الثامنة صباح اليوم.

وأضاف أنه تم وضع نظام خاص لدخول وخروج المترددين على المستشفى عبر البوابات المسموح بها للدخول والخروج، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تم وضعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.