أسامة الشيخ: "التلفزيون المصري براند.. مينفعش حجاب ولا نقاب"

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إنه لم يتجاهل سلبيات صفوت الشريف، ولكنه لم يعرفها أبدًا لأنه لم يعمل معه.

وأضاف الشيخ، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "عمري ما اشتغلت معه، وعمر ما كان في بيننا علاقة شخصية إلا في عنبر السجن".

وتابع، أن بصمات صفوت الشريف على الإعلام المصري من العيار الثقيل، ولا تمحى، لأنه وضع حجر أساس للكثير من الأشياء الموجودة والقائمة، والتي لا يمكن تخيل الإعلام المصري دونها.

وحول تأييده لقرار أنس الفقي، بمنع مذيعة محجبة على شاشة التلفزيون المصري، أكد أنه لم يندم عليه، متابعًا: "أنا مش ضد الحجاب، لكن كل تليفزيون له هوية بصرية وسمعية، مينفعش كل واحد يلبس على كيفه، وكل واحد يتكلم بلهجة على كيفه، ده براند، المذيعات المصريات محتشمات، فمش مرة هنزل حجاب وبعدها نقاب، ومش هينفع".