مصادر بـ الطيران المدني: تسيير 68 رحلة استثنائية خلال 17 يوما لإعادة 12500 مصري

علمت « الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن إجمالي عدد المصريين العائدين من الخارج عبر جسرها الجوي الاستثنائي لإعادة المصريين بالخارج لمطارات القاهرة وسفنكس الدولي فقط، بداية من يوم 5 مايو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر، يبلغ 12500 مصري، وصل منهم حتى الآن 7828 مصري عائدين من دول «الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت» على متن 68 رحلة موزعة بين شركتى «مصر للطيران وإير كايرو للطيران».

وأضافت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة بداية من اليوم 17 مايو وحتى 22 من الشهر نفسه ستشهد وصول باقي العدد وهو 4672، عائد مصري، مشيرة إلى أن جميع العائدين يتم تحويلهم إلى نقاط الحجر الصحي، فور وصولهم تحت إشراف وزارة الصحة، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومؤكدة أن نقاط الحجر الصحي المخصصة لهذه الأفواج هي «جامعة الأزهر، والقاهرة، وحلوان وعين شمس، والسادات، وبني سويف وبنها والمنوفية».

وأوضحت المصادر إلى أنه كان من المقرر أن يستقبل مطار سفنكس الدولي وحده 1710 مصري من بين الـ 12500، ليصبح إجمالى عدد العالقين العائدين إلى مطار القاهرة الدولي فقط خلال نفس الفترة من 5 مايو إلى 22 من مايو الجاري هوه 10790 عالق مصري. وأكدت المصادر أن وزارة الطيران المدني تسابق الزمن لإعادة جميع المصريين العالقين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى وجود رحلات أخرى سيرتها بعض شركات الطيران المدني مم مختلف دول العالم، إلى مصر لإعادة بعض المصريين العالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإن كانت بأعداد بسيطة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والطيران المدني، ويأتي في مقدمتها: رحلات الأردن وبوخارست الرومانية، وتونس وغيرها من الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، وإن كانت أعدادهم قليلة للغاية.

كانت المصادر، أشارت إلى أن مطار مرسى علم الدولي كان قد استقبل خلال الـ 60 يوما الماضية نحو 7000 عالق مصري قادمين من مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة والطيران، وتم إيداعهم ببعض القرى السياحية المخصصة هناك لمدة 14 يوما تحت إشراف أطباء الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة. ويتم إنهاء إجراءات وصول جميع العائدين إلى مقرات الحجر الصحي بالقاهرة، بمعرفة أطباء الحجر، وتحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، تمهيدا لنقل جميع الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.