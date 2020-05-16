الإفتاء: علقنا المقابلات الشخصية مع الجمهور واستبدلنا بها المكالمات

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء المصرية بتاريخها وتجربتها تقف لتقديم خدمة الفتوى وتوصيلها بما ينفع الناس وبحرص شديد على المقارنة بين الحفاظ على النص الشرعي وكذلك مواكبة الواقع وتقديم الخدمة في الواقع المعاصر.

وأضاف عمران، خلال حواره مع الإعلامي محمد الحداد، في برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه خلال الفترة السابقة حرصت دار الإفتاء على تقديم الخطاب المعتدل والوسطية ومواجهة الخطاب المتطرف ودحر المتطرفين، والمساعدة في الحياة وقضية السعادة، وهذا لا ينفصل عن الأزمة التي تمر بها ونحن نتعامل مع هذا الوباء "فيروس كورونا" الذي يمر به العالم.

وتابع، أن دار الإفتاء جزء من منظومة هذا البلد بقيادته، ويقف على رأسها وفي قيادتها فضيلة المفتي، لنعبر جميعا بسلام، ولذلك في الدار نوازن بين الإجراءات الوقائية ابتداء من مبنى دار الإفتاء نفسه، والمحافظة على تقديم الرسالة بالأساليب التي دائما يمكن أن تقدم بها الرسالة فعلقت الدار المقابلات الشخصية مع جماهير المستفتين واستبدال المكالمات التليفونية بها، والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستكمل، أنه يتم التواصل حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثفنا التواصل مع المواطنين والانتباه كثيرا إلى أسئلة الناس، وخصوصا حول هذه الجائحة وسيظل التواصل مستمرا في موازنة بين الاستجابة للأسباب والاستجابة لقضية توصيل الرسالة الافتائية.