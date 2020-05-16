تركيا تسجل 41 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت تركيا، اليوم السبت، تراجعا لافتا جديدا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث انخفض هذا المعدل إلى 41 حالة.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1610 ليصل إلى 148067 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 مايو 1639 حالة، وفي 14 مايو 1635، وفي 15 مايو 1708 وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4096 شخصا إثر رصد 41 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 13 مايو عند 58 حالة، وفي 14 مايو 55، وفي 15 مايو 48.

وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 108137 شخصا بعد تسجيل 2004 حالات شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 73%.

وأكد وزير الصحة التركي استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، داعيا إلى الالتزام بالبقاء في المنازل.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.