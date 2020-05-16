حي غرب الإسكندرية يستعد لافتتاح "بشاير الخير 3" بتجميل الشوارع

بدأ حي غرب الإسكندرية أعمال تطوير وتجميل الشوارع والطرق، استعدادًا لافتتاح مشروع "بشائر الخير 3".

وانتهى الحي من رفع كفاءة وتطوير طريق القباري السريع، بهدف ظهور عروس البحر المتوسط بمظهر جمالي وحضاري.

وقالت ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، إنه جرى رفع أكثر من 25 طن مخلفات وأتربة بطريق القباري السريع، فضلًا عن دهان الأرصفة و"البلدورات".

وأضافت أنه جرى إزالة 4 غرف وكشك من الطوب الأبيض والأخشاب دون ترخيص على مساحة 220 مترًا مربعًا بطريق القباري السريع.

وأوضحت أن أعمال التطوير شملت تقليم وري الأشجار، إضافة إلى صيانة وإنارة جميع الأعمدة الديكورية بطريق القباري السريع.

ويُفتتح مشروع التطوير الحضري "بشائر الخير 3" بمنطقة القباري، والذي يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليارات و305 ملايين جنيه خلال أيام.