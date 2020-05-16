صور.. البابا في دير "أبو مقار"

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، دير القديس مقاريوس الكبير (أبو مقار) بوادي النطرون.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا التقى خلال الزيارة، بمجمع رهبان الدير كما تفقد كنائس الدير وتبارك من أجساد القديسين الموجودة به.

يذكر أن البابا تواضروس قرر وضع الدير تحت إشرافه المباشر لضبط الأمور به بعد مقتل رئيس الدير السابق الأنبا إبيفانيوس في يوليو 2018 على يد راهبان بالدير تم تجريد أحداهما من الرهبنة وحكم عليهما بالإعدام قبل أن يستأنفا على الحكم وفي انتظار إعادة محاكمتهما مرة أخرى.

وسبق وزار البابا تواضروس الثاني، دير أبو مقار أكثر من مرة، واتخذ العديد من القرارات لضبط الأمور داخله منها نقل رهبان منه إلى أديرة أخرى.