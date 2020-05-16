مدارس مطروح الفنية تبدأ استلام الأبحاث بخطة مواجهة كورونا غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، عن بدء تلقي مدارس الثانوية الفنية بالمحافظة لمشروعات البحثية، بدءًا من الغد 17 مايو وحتى 4 يوينو المقبل.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن جميع المدارس الفنية استعدت باتخاذ الإجرءات الاحترازية خلال عملية استلام الأبحاث لمواجهة فيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف أنه وجه بالتباعد الاجتماعي خلال استلام الأبحاث، وتعقيم جميع المترددين على المدارس، وارتداء الماسكات والجوانتيات، ورش المدارس، والدخول بأعداد بسيطة، وعدم التجمع فى مكان واحد وعدم إصطحاب من يقوم بتسليم البحث أحد معه داخل المدرسة.