آخر موعد 18 مايو.. طرق تسليم الأبحاث لطلاب النقل بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تقديم حلولا الكترونية لخدمة الطلاب في الخارج والعالقين من الطلاب المصريين، عن طريق إتاحة منصة إدمودو للطلاب في مختلف دول العالم، حتى يتسني لهم رفع المشروعات البحثية، بدون عناء السفر الداخلي في بلادهم.

ويمكن تسليم مشروع البحث لصفوف النقل من الصف الثالث الإبتدائي، حتى الصف الثالث الإعدادي، المتواجدين بالخارج عن طريق المنصة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كيفية تسليم البحث:

خطوات تسليم البحث لطلاب صفوف النقل

آخر موعد لتسليم البحث لطلاب صفوف النقل بالخارج، يوم 18 مايو 2020.

احصل أولا على رقم الجلوس وكود الفصل الافتراضي "رمز الفصل".

ادخل على منصة ادمودو

الضغط على اشترك حساب مجاني، ثم اختر حساب طالب.

اكمل البيانات (الاسم الأول– اسم العائلة– رمز الفصل– اسم المستخدم– كلمة السر) مع مراعاة أن يتكون اسم المستخدم من (رقم الجلوس + moe).

خطوات التسليم الإلكتروني

احفظ ملف المشروع في صورة PDF

ثم تسمية ملف الــPDF كالآتي:

كتابة الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي- مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

يدخل الطالب على حسابه على منصة ادمودو.

ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020".

بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الاكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

اضغط على زر "التسليم النهائي".

إذا كان التسليم قد تم عن طريق السفارة، إذا لا داعي لإعادته.