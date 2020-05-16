أسامة الشيخ: نظام الأقدمية هو سبب فشل أي خطة لتطوير ماسبيرو

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، لم يكن ممنوعًا من دخول التلفزيون المصري، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف الشيخ خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "أي حد مصري وذو قيمة مينفعش ميدخلش تلفزيون بلده".

وتابع: "التلفزيون المصري جرب يعمل معاه حديث، ولما تم لم يذع"

وأردف: "راهنت على تقديم نجوم جدد من الصحافة في بداية الألفينات، وكان منهم، بالإضافة إلى جمال الغيطاني ووائل الإبراشي، محمود سعد وعمرو خفاجي".

وأشار إلى أن نظام الأقدمية هو سبب فشل أي خطة في تطوير ماسبيرو، وأن الأقدمية تدمر أي مؤسسة فيها إبداع: "عمر ما واحد يكتشف نجاحه وإبداعه لما يبقى في آخر العمر".