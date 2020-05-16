صور.. أمطار غزيرة تضرب قرى ومدن سوهاج

ضربت أمطار غزيرة عددًا من مراكز المحافظة الجنوبية، وهي البلينا، وجرجا، والمنشأة، ودار السلام، والعسيرات، ما أدى لانقطاع الكهرباء في عدد من القرى والمدن.

وكانت الأمطار أكثر غزارة في قريتي أولاد الشيخ والمشايخ بمركز دار السلام، حيث أغرقت الأمطار عددًا من المنازل، ولم يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات.

ودفعت الوحدة المحلية بمعداتها من أجل شفط المياه، وتصريف المياه التي هطلت بغزارة في المنطقتين.

وانتقل الي مكان الواقعة اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمحاسب لطفي محمد، رئيس مدينة دار السلام، وتُجرى عملية شفط الأمطار بمعرفة سيارات الكسح التابعة للوحدة المحلية وشركة مياه الشرب.